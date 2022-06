Imperia, si accendono le luci su Villa Grock. Il sindaco Scajola: “Prosegue il supporto economico per completare il restyling” (Foto e Video)

Ad Imperia Villa Grock rinasce dopo gli interventi di restauro realizzati nel parco della storica dimora del clown più grande di tutti i tempi. L’intervento, finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, ha visto la ricostruzione filologica del giardino attorno alla Peschiera e il restauro e ripristino delle tre fontane e dei giochi d’acqua.

“Grock re dei clown -dichiara il sindaco Claudio Scajola - è l'inventore nei circhi dei giochi di luce dei giochi d'acqua. Questa villa senza i giochi di luce e le sue fontane è una villa morta. Grazie al contributo della Compagnia di San Paolo il suo presidente Profumo che è venuto un anno fa e ha visto quanto era necessario fare, mantenendo la parola data, ha finanziato i primi due lotti che hanno permesso di riaprirei giochi d’acqua in maniera scenografica in maniera come avete visto e si vedrà ancora di più al buio, ed è una cosa molto complessa, era 70 anni che queste acque non giravano nelle fontane. Contemporaneamente la risistemazione di tutto i giochi di luce che vedrete questa sera e tutta la parte del giardino della Peschiera, rimettendo i pesci le carte dentro la peschiera riuscendo a gestire il tutto in modo assolutamente ecologico, con la stessa acqua che gira e che è filtrata in modo biologico. Rimane ancora una parte del giardino, rimangono gli infissi, rimangono alcune cose da definire compreso alcuni arredi di Grock che dobbiamo cercare nel mondo e riportare nella villa. Oggi ancora una volta il professor Profumo ci ha detto che ci accompagnerà ancora per rendere questo luogo come uno dei luoghi più belli del mondo”.

I lavori di restauro delle tre fontane (la grande Peschiera, fontana dell'Arancio e Per Aspera ad Astra) è stato realizzato da Forme d’Acqua Venice Fountains, che ha riconfigurato in maniera sostenibile il circuito acqueo. Le pompe aspirano infatti l’acqua dalla vasca della Peschiera, che, dopo un processo di filtrazione biologica, senza l’utilizzo di additivi chimici, circola attraverso un circuito che collega le tre fontane. Il sistema consente un risparmio concreto delle risorse idriche in ottica sostenibile, attingendo all’acquedotto solo per la parte evaporata.

“La Compagnia di San Paolo è molto interessata a custodire la bellezza, ma a custodirla con le nuove regole e quello che sta succedendo in questa villa è che gli interventi che sono fatti hanno sempre due elementi che li caratterizzano, da una parte il tema della sostenibilità nel tempo, dall'altra la grande attenzione rispetto a tutto quello che può essere collegato alla transizione verde. Credo che in questa logica la Compagnia di Sanpaolo continuerà a finanziare questo progetto, in modo tale che questo possa diventare un modello un modello di sviluppo sostenibile dove custodire la bellezza vuol dire anche mettere in condizione della bellezza di vivere in un mondo che è sempre diverso e che ha bisogno di essere trattato con la giusta delicatezza”, sottolinea Francesco Profumo.

Per quanto riguarda la ricostruzione filologica del giardino attorno alla Peschiera, è stata realizzata da Verde Verticale e ha restituito la visione dell’antico giardino attraverso la riscoperta delle essenze botaniche del primo progetto del parco della Villa e il disvelamento della simbologia nascosta dallo stesso Grock.

L'investimento complessivo è stato di 300 mila euro. La direzione dei lavori è stata curata dall'architetto Bartolomeo Papone e dal botanico Claudio Littardi.

Nell'ambito delle diverse opere, hanno operato all'interno del Parco anche le seguenti ditte: EdilMurat, FraFa, GPG ed Edilmac. Il progetto di riqualificazione è stato seguito, su delega del sindaco, dall'assessore alla Cultura, Marcella Roggero.