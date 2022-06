Dopo i lavori di ristrutturazione il CAG di Taggia è pronto a ripartire con le attività estive per i giovani

Grande festa al Centro di Aggregazione Giovanile Stazione Centro alle Ex Caserme Revelli di Taggia. Un momento di gioia e spensieratezza per la fine dei lavori di ristrutturazione e l’avvio del centro estivo.

Nell’arco di due settimane grazie a dei fondi per il potenziamento dei centri educativi, il Comune ha apportato diverse migliorie nella sede del CAG: dal rifacimento della controsoffittatura nella stanza centrale e dell’impianto elettrico, passando per il rinnovo delle certificazioni per la sicurezza e la sostituzione della caldaia, arrivando fino a ridipingere le pareti.