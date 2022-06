Ventimiglia: liste elettorali già inviate in prefettura, cittadino invalido non potrà votare al referendum

Il nostro lettore Giancarlo Memmo ci scrive per segnalare una situazione di grave difficoltà in merito al referendum del prossimo 12 giugno.

Sono un cittadino ventimigliese, totalmente invalido e inabile al lavoro a causa di una malattia neurodegenerativa e degli infausti esiti del covid severo. Lunedì ho contattato l'Ufficio Elettorale del Comune di Ventimiglia, per capire, a causa della mia disabilità, se era possibile un voto domiciliare o che qualcuno mi accompagnasse al seggio per esercitare il diritto di voto. La risposta è stata suggestiva: “ieri (domenica) abbiamo già mandato l'elenco in prefettura, per cui ci dispiace ma per questa volta non possiamo fare più niente”. Ci siamo lasciati laconicamente con “vabbè dai sarà per un'altra volta”. Ora poiché pago le tasse e la mia condizione sanitaria purtroppo non dipende da me, mi chiedevo: come mai non c'è traccia nel sito del Comune di queste notizie? Come mai il Comune di Ventimiglia non propone agevolazioni tariffarie per i tributi per i disabili? Come mai il Comune di Ventimiglia non propone iniziative, magari anche favorendo Onlus, per incentivare il trasporto sociale per le fasce svantaggiate? Voglio essere preciso, gli impiegati sono stati correttissimi e gentili, ma c'è qualcosa nel 'sistema' che evidentemente non funziona, perché non può un invalido per forza andarsi a leggere le circolari del Ministero degli Interni. Forse il sindaco potrebbe capire che un mondo a misura del disabile, è un mondo migliore, migliore per tutti anche per chi per fortuna non lo è.