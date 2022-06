Sanremo: scomparsa del Preside del Liceo Cassini, il ricordo del Club per l'Unesco della città dei fiori

“Oggi abbiamo perso una persona speciale, un amico. Quando l'ho conosciuto ho capito che avrebbe sicuramente rivoluzionato il liceo G.D. Cassini”.

Queste le parole del presidente del Club per l'Unesco di Sanremo, Ciro Esse, e del suo direttivo, dopo la scomparsa del Preside del Liceo. “Il professor Claudio – prosegue - era lungimirante, di grandi prospettive, ha creato un liceo musicale, tutti sanno che è una grande sfida in un mondo dove non si crede che la cultura è vincente, ma lui ci credeva, era un piccolo vulcano che vedeva lontano trasmettendo una carica di ottimismo, credeva in quello che voleva realizzare”.

“Come Club per l'Unesco di Sanremo – termina - abbiamo firmato un protocollo con la scuola e abbiamo realizzato molte iniziative. Ci mancherà tanto: ricordo quando parlando tra noi dicevamo ‘un napoletano e un toscano fanno una strana coppia esplosiva’. Lo ricorderemo sempre con affetto, un forte abbraccio alla famiglia”.