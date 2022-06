Vittoria del Basket Club Ospedaletti contro il Basket Sestri, ora gara 3 venerdì a Sampierdarena

Basket Club Ospedaletti e Basket Sestri si sono scontrati in Gara 2 di semifinale play off. La vittoria per 75 a 69 è andata alla squadra ospedalettese che pareggia la serie, ora gara 3, venerdì a Sampierdarena.



"I ragazzi di Archimede Lupi vanno subito sotto di 10 e i genovesi mantengono il vantaggio fino alla fine del secondo quarto. - raccontano dall'Ospedaletti - Nel terzo tempino gli orange in difesa mordono di più ed un eccellente difesa a zona 3 2 cambia la partita. I sestresi non vedono più il canestro e i padroni di casa pur con qualche patema portano a casa un match fondamentale per il proseguo del campionato".



Coach Archimede ha commentato: "Partita fondamentale, i ragazzi l'hanno interpretata nella maniera giusta, in 8! Finalmente le rotazioni sono più ampie e ci permettono di difendere più forte e di arrivare più lucidi nei momenti decisivi. Ora gara 3 venerdì, per oggi bravi tutti".



Tabellino

Basket Club Ospedaletti

Zunino 25, Cruz Salas 23, Blasetta 9, Paganini 7, Vivo 5, Formica 4, Di Caro 2, Pesante, all. Archimede; ass. Lupi.



Basket Sestri

Corba 16, Leardi 18, Carrara 11, Innocenti 6, Massirio 14, Metti 4, Carlini, Strada, Brancucci, all. Ogliani.