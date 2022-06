Gli Under 8 del Sanremo Rugby chiudono l’annata con un’ottima prestazione al Torneo di Monaco

Chiusura di stagione prestigiosa per gli Under 8 del Sanremo Rugby. I giovani biancazzurri hanno ben figurato al Torneo di Monaco al cospetto di formazioni blasonate come i padroni di casa, una rappresentativa georgiana e diversi storici club del panorama francese.

I giovani leoni matuziani hanno dimostrato grande carattere portando in campo tutti i valori di unità, generosità e determinazione imparati durante gli allenamenti Pian di Poma.

“È stato il primo torneo all’estero dopo molti anni - commenta il tecnico biancazzurro Diego Capelli - siamo riusciti a comporre la categoria Under 8 apposta per questa competizione ed è stato un bel test anche per gli Under 9 del prossimo anno. I ragazzi si sono fatti valere contro squadre molto forti, è stata una bella giornata con ben sette partite giocate”.

“Chiudiamo la stagione con spirito positivo e un gruppo ben consolidato - conclude Capelli - anche i genitori sono stati fantastici accompagnando i ragazzi e dando così dimostrazione di come anche Sanremo tenga allo sviluppo del rugby, al mantenimento e alla valorizzazione dello sport. È un buon punto di partenza per la prossima stagione”.