Pallapugno, prima storica vittoria per la Prodeo. Stasera a Dolcedo l'atteso derby di Serie C1

Federico Raviola prosegue la rincorsa a Max Vacchetto e, in una settimana, la Olio Roi Acqua S.Bernardo Imperiese ottiene due importanti vittorie che la proiettano al terzo posto in Serie A. Nel turno infrasettimanale ha espugnato il ‘Gioetti’ di Canale contro l’ostico Battaglino, con lo stesso 3-9 del girone d’andata. Mentre venerdì, nella seconda giornata del girone di ritorno, l’Imperiese ha fatto suo il derby (9-5) contro una Bormidese, pur priva di Dutto.

In Serie B, Peq Agri Don Dagnino cede 9-6 a Monticello così anche Pieve di Teco che, in casa, perde 5-9 contro Ricca, attualmente seconda in classifica.

In Serie C1, Taggese rimane ancorata al secondo posto (dopo la bella vittoria su Albeisa per 9-7) insieme a Castagnole e Gottasecca. Entrambi vincenti contro le altre ponentine. La prima espugna il ‘Quaglia’ di Diano Castello (6-9) nonostante l’ ottima partenza dei padroni di casa (3-0), trascinati dai ricacci di Semeria. Troppi errori nel finale, favoriscono il successo piemontese. Troppo arrendevole Jacopo Guasco, in trasferta a Gottasecca, e l’ Imperiese va k.o. per 9-3.

Gli occhi degli appassionati, questa sera, saranno puntati su Dolcedo dove, alle ore 20:30, saranno di scena proprio Olio Roi Acqua S.Bernardo Imperiese e Amici del Castello, nel derby territoriale.

Primo storico successo per la Prodeo Ut Regio di Ranoisio che, nella sesta giornata di Serie C2 girone A, travolge in trasferta (2-9) l’ Augusto Manzo. Raggiunge a un punto proprio i piemontesi e la San Leonardo, k.o. a Caraglio per 9-2. Lunedì 13 giugno ci sarà proprio il derby a Chiusavecchia.

Don Dagnino B vince 3-9 a Neive, e sale a quota 3, mentre la formazione A andorese perde 9-2 a Gottasecca pur rimanendo agganciato alla vetta.