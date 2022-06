Mister Fabio Luccisano lascia il Ventimiglia Calcio dopo la retrocessione in Promozione

Il Ventimiglia Calcio e mister Fabio Luccisano si lasciano di comune accordo al termine di una stagione sfortunata che ha visto i granata retrocedere dall'Eccellenza in Promozione. Nelle scorse ore il coach e i dirigenti granata hanno analizzato con serenità l'insuccesso sportivo.



Tecnicamente l'addio a Luccisano è una mancata riconferma non avendo l'allenatore un contratto in scadenza: ma il "divorzio" era tutto sommato atteso. Il presidente Savarino e il direttore sportivo hanno ringraziato Luccisano per l'impegno e l'attaccamento ai colori sociali, ricordando anche che il coach sarà sempre un punto di riferimento per il Ventimiglia Calcio.