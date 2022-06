Grande spettacolo per la 51a edizione della corsa cicloturistica Milano-Sanremo

Va in archivio la 51a edizione della cicloturistica randonnée Milano-Sanremo disputata domenica scorsa. La manifestazione ha registrato quest’anno 700 iscritti, molti dei quali provenienti dall’estero. L’evento è infatti ormai un punto di riferimento per tutti gli appassionati di ciclismo. Tra i Paesi stranieri più rappresentati figurano: Francia, Belgio, Spagna, Germania, Svizzera, Regno Unito, Paesi Bassi e Austria.

“Il bilancio è molto buono – ha commentato il Presidente dell’UC Sanremo Fabrizio Fusini - Abbiamo trovato una giornata perfetta anche come temperature, che sono rimaste tra i 23 ed i 27 gradi. Abbiamo ricevuto 700 iscrizioni da ogni parte del mondo, addirittura dall’Australia e da Taiwan. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento: gli Enti coinvolti, le forze dell’ordine, le pubbliche assistenze, e i nostri partner. Un abbraccio speciale ai volontari, mossi come sempre da grande passione, il cui lavoro è stato indispensabile. Ora ci riposiamo un po’ e poi ci metteremo subito al lavoro per la 52° edizione”.

Il tracciato ha ripercorso i 300 chilometri che separano Milano da Sanremo, sulle medesime strade su cui si è svolta la Classicissima di primavera nel 2021.

“Uno spettacolo di sport, turismo e promozione per tutto il territorio – ha detto l’assessore del Comune di Sanremo Giuseppe Faraldi – Il numero di 700 iscritti significa che questa è una manifestazione importante. Siamo contenti del successo ottenuto e per questo desideriamo ringraziare tutti gli organizzatori e, in particolare, Fabrizio Fusini per la voglia ed il coraggio che dimostra sempre nell’intraprendere questa avventura e condurla nel migliore dei modi. Appuntamento al prossimo anno!”.

Tutti i partecipanti, appena tagliato il traguardo, hanno ricevuto la medaglia ‘finisher’. La sera prima sono stati invece premiati i gruppi più numerosi: Wielerbus, Road Bike Rieti, La Ciotat 2000, Kulessa, Team Professionale Bike.

La cicloturistica randonnée Milano-Sanremo “La Classicissima” è presente anche su Facebook e Instagram.