Turismo: Regione Liguria e Camere di Commercio rinnovano accordo per osservatorio

La giunta regionale, su proposta dell'assessore al Turismo, ha approvato la delibera con cui, anche quest'anno, Regione Liguria ha stipulato l'accordo con la Camera di Commercio di Genova e la Camera di Commercio Riviere di Liguria per l'analisi del sistema turistico tramite l'Osservatorio Turistico Regionale. Il Piano di attività 2022, redatto a seguito delle indicazioni e delle valutazioni fornite dal Tavolo tecnico, è finanziato per 80 mila euro con i fondi previsti nell’apposito capitolo del bilancio regionale e per 20 mila euro dal sistema camerale ligure.



"L'Osservatorio Turistico è uno strumento importante perché permette a tutti i soggetti interessati di monitorare quanto accade sul territorio tramite le statistiche pubblicate: dati relativi non solo sulle presenze ma anche sulle valutazioni che i turisti danno dell'accoglienza in Liguria", afferma l'assessore regionale al turismo.