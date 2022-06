Elezioni a Taggia, il candidato sindaco Mario Conio: "Non solo Caserme, nel futuro di Levà più verde e servizi per la comunità" (video)

Levà, il quartiere baricentrico di Taggia, nella visione del gruppo Insieme: questa sarà la zona dove si punterà alla riqualificazione degli spazi. Il principale nodo da risolvere rimane quello delle ex Caserme Revelli ma per il candidato sindaco Mario Conio la strada è tracciata, come ci ha spiegato in questo approfondimento in vista delle elezioni comunali del 12 giugno.

In caso di conferma per il secondo mandato, il quartiere di Levà vedrà diversi interventi che non interesseranno solo l'area delle Caserme. L'obiettivo dell'amministrazione uscente è di migliorare la vivibilità di questo quartiere densamente popolato, andando ad agire tanto sul verde e la manutenzione, quanto e soprattutto sui servizi per la comunità.

"Le Caserme sono entrate nelle campagne elettorali dal dopoguerra a oggi. Nei primi 5 anni di mandato abbiamo fatto passi significativi e concreti, uno su tutti: siamo entrati nella disponibilità di queste aree che adesso sono del Comune di Taggia e abbiamo cominciato a produrre progettualità. - ricorda il candidato Mario Conio - Entro l'anno cominceranno i lavori per il nuovo istituto Alberghiero. Una scuola secondaria di carattere provinciale, un vero gioiello per il nostro territorio che troverà luogo qui. Un primo progetto che è già realtà. I finanziamenti ci sono. C'è stata una azione politica importante perchè la Provincia ha concentrato tutti i finanziamenti su un unico intervento, questo".

"Da parte nostra in questi anni, con una volontà evidente di riqualificazione, abbiamo partecipato a numerosi bandi su fondi PNRR, uno su tutti: l'asilo nido comprensoriale. - analizza Conio - Poi, il centro del riuso, con un progetto già finanziato. C'è poi un sogno, vero, chiesto sempre tramite fondi PNRR: un palazzetto dello sport. Un progetto ambizioso che speriamo possa trovare compimento. C'è poi un altro aspetto, i fabbricati in fondo (al confine con la zona della piscina ndr) sempre nei fondi PNRR sono stati individuati come area per farne un centro congressi, una foresteria e una biblioteca comunale. Noi abbiamo le idee chiarissime, alcuni risultati sono stati già ottenuti, altri sono in divenire. Puntiamo su quest'area. Non è più solo un libro dei sogni ma un progetto con delle chiare scadenze e dei chiari obiettivi".

Un altro intervento importante per il quartiere, riguarda il nuovo parco urbano in fase di realizzazione davanti al municipio. "Questo è un sogno che si sta concretizzando. I lavori sono in fase avanzata e nell'estate avremo un'area al servizio di tutti i cittadini e turisti. Un parco urbano, del divertimento e dello sport. - spiega il candidato sindaco - In un unico luogo abbiamo concentrato funzioni che lo renderanno davvero attrattivo per tutta la famiglia. Il progetto sta emergendo nella sua bellezza ed entro pochi mesi vedremo il risultato".

"Levà è un territorio cresciuto in maniera disorganizzata. Stiamo colmando un gap di servizi: il parco urbano, le caserme ma non solo quello. Ci sono tante idee, anche piccole, lavorando di cesello, ad esempio andando a ripiantumare Levà. - prosegue Conio - Questa è un'area dove la densità di popolazione è molto fitta a scapito delle aree verdi. C'è l'idea di fare su via San Francesco e via Levà un'attività per mettere nuovi alberi per rendere queste strade più accoglienti. C'è poi l'intervento del parcheggio Lentisco che oggi conosce un degrado significativo a causa di alberature molto significative. Vogliamo sostituire le alberature e rifare gli asfalti per rendere intervento dopo intervento, Levà sempre più bella".