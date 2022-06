Bordighera: passaggio delle reti idriche a Rivieracqua, Trucchi "Tenuti all'oscuro dall'Amministrazione"

“La vicenda relativa all'ingresso di Bordighera nella gestione comprensoriale della rete idrica e del depuratore da parte di Rivieracqua, ormai aperta da molti anni, ha visto recentemente l'annullamento da parte del TAR Ligure di una ordinanza urgente con la quale il Sindaco Ingenito aveva intimato alla società di prendere possesso in tempi brevissimi di tutti gli impianti e della gestione degli stessi”.

Interviene in questo modo Giuseppe Trucchi, Consiglire di opposizione di ‘Semplicemente Bordighera’, sulla vicenda relativa al passaggio delle reti idriche. “Siamo ora in attesa del pronunciamento di merito da parte dello stesso TAR – prosegue - con una udienza già fissata per il 17 giugno. In questo contesto abbiamo appreso che il Sindaco avrebbe contattato il legale del Comune per mettere a punto un ulteriore ricorso che si baserebbe su una sentenza recente della Corte di Giustizia Europea. Poichè come consiglieri di minoranza non siamo stati minimamente tenuti informati ho provveduto a depositare una interpellanza urgente per poter conoscere i dettagli del ricorso al quale si sta pensando, le basi giuridiche sulle quali si basa,i margini di possibilità di successo e l'iter prevedibile compresi tempi e oneri di spesa. Nella stessa interpellanza ho chiesto di sapere dettagliatamente quali siano i lavori urgenti che vengono segnalati come indispensabili per il funzionamento dell'acquedotto e le relative spese, specialmente in vista della stagione estiva con relativo aumento della popolazione residente”.

“Appare poco comprensibile – termina Trucchi - che il Sindaco ci coinvolga in riunioni e commissioni speciali per valutare l eventuale ingresso in Rivieracqua e poi ci tenga completamente all'oscuro degli ultimi sviluppi della vicenda”.