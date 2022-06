Sanremo: martedì prossimo, convegno “Il ranuncolo nel ponente ligure: Opportunità e Ricerca orientata”

L’Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo (IRF), a supporto della floricoltura Ligure dal 1976 anche attraverso ricerche tecniche orientate al miglioramento dell’efficienza e della qualità delle produzioni floricole liguri, ospiterà il prossimo 14 giugno, l’evento di chiusura delle attività di ricerca orientata promosse all’interno del gruppo operativo ‘ranuncolo’ istituito da IRF nel 2019.

Nel corso della mattina, si alterneranno ibridatori, produttori del materiale di propagazione, il direttore del Mercato dei Fiori di Sanremo, rappresentanti della Ricerca universitaria e della ricerca applicata, per fare il punto su quanto gli avvenimenti della Pandemia abbiano influito sul Mercato locale del ranuncolo in termini di quantitativi e prezzi; di come il breeding possa aiutare a superare

questo ‘stallo alla messicana’ fra le richieste di mercato, dei produttori e dei commercianti, con richieste frequentemente contrapposte. Si parlerà del ruolo dei Biostimolanti nell’agricoltura moderna che ha imposto con autorevolezza il suo ruolo in nome di un agricoltura sostenibile in termini di uso del suolo, acqua e fertilizzanti.

Infine verranno presentati i risultati di questo biennio di prove tecniche orientate al miglioramento dell’efficienza di uso dell’illuminazione artificiale, l’uso dei biostimolanti e la climatizzazione del substrato su ranuncolo per la programmazione della fioritura.

Chiuderà l’evento un tavola rotonda con l’obiettivo di animare i partecipanti nel mettere in risalto le problematiche che ancora richiedono approfondimento tecnico scientifico per orientare l’attività di supporto del gruppo ranuncolo IRF alla filiera del ranuncolo. L’evento sarà disponibile anche in modalità ‘video conference’ inviando la richiesta via mail all’indirizzo irf@regflor.it. È possibile seguire le attività di IRF attraverso il profilo facebook ed il sito www.regflor.it.



(in basso l'intera locandina)