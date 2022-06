Nel weekend a Monaco ultimo atto del Masters of Olive Oil International Contest, un convegno e la premiazione

Mancano pochi giorni all’atto conclusivo della 6° edizione del Masters of Olive Oil International Contest. Il concorso ideato ed organizzato dall’assaggiatore professionista Aldo Mazzini di Imperia con la collaborazione dell’Associazione KNOIL e la collaborazione di Fulvio Gazzola, Presidente dell’Associazione dei Comuni Bandiera Arancione e dell’Associazione dei siti storici Grimaldi di Monaco alle quali sono state dedicate due categorie specifiche di premi, ha visto anche quest'anno una nutrita partecipazione di ben 170 oli provenienti da 3 continenti e da 14 diversi paesi che hanno concorso per gli ambiti titoli del Masters of Olive Oil 2022.

Sabato 11Giugno, alle ore 10 presso la Sala Congressi del Novotel, nel Centro di Monaco, si terrà un Convegno per parlare di olio, di qualità e del futuro mondiale per questo nobile prodotto. I relatori attesi sono di alto livello tra gli altri vi saranno il Dr Pino Cipolla esperto globale di mercati e in particolare di quello dell’Olio, Aleandro Ottanelli direttamente dall’Università di Firenze parlare di Olivo coltivazione tra passato e futuro, il famoso fotografo Settimio Benedusi parlerà di comunicazione visiva e impatto mediatico inoltre tra i possibili presenti vi sono i rappresentanti di alcune delle più famose aziende del settore dell’elaiotecnica come Mori Tem, Amenduni e Clemente Industries di Matera.

Sempre sabato 11Giugno alle ore 15,30 presso il Park Princesse Antoinette (il giardino degli ulivi nel centro di Monaco) saranno svelati i nomi dei vincitori nelle 11 categorie previste. Quest’anno la giuria internazionale è stata la più prestigiosa e blasonata di sempre con ben 15 giudici provenienti da Italia, Spagna, Grecia, Spagna, Tunisia, Turchia, Israele, Cile. Il livello di professionalità dei giudici è stato davvero impareggiabile. Tutti sono professionisti del settore e ben 14 di loro hanno il diploma di Capo Panel, il massimo grado di conoscenza e competenza raggiungibile in materia olearia.

Domenica 12 Giugno alle ore 11,00 presso la Piazza del Mercato di Monaco sarà allestito un punto di incontro dove verrà fornita l’occasione ai presenti di poter assaggiare i migliori oli provenienti da diverse zone del mondo. "Gli eventi di Sabato 11 Giugno potranno essere seguiti in video diretta streaming sul canale Youtube del concorso – Masters of Olive Oil Youtube (magari vai su Youtube e copia il link del canale e anche quello del sito e il link a facebook) channel, sul canale Facebook e sul sito web del MOOOIC edizione 2022. Per partecipare all’evento e necessario prenotare il posto in sala mediante il sito web del Concorso pagando un modesto contributo spese" - ricordano dall'organizzazione.