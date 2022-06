L'estate secondo l'Orchestra Sinfonica di Sanremo: tanti concerti, c'è anche Cristina D'Avena

Quest’estate Sanremo non sarà solo la città dei fiori e della musica, ma anche del divertimento pensato per i grandi e per i più piccoli!



Il 21 giugno partirà la “Sanremo Summer Symphony 2022”, la rassegna musicale dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, che insieme al Comune di Sanremo porta nella città ligure (e non solo) tantissimi appuntamenti live tra concerti, spettacoli e tanto altro. Il programma completo degli eventi è online su www.sinfonicasanremo.it.



Per l’occasione, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo si misurerà con generi diversi, capaci di attrarre un pubblico curioso e variegato. Un cartellone ricco pensato per tutte le fasce di età, dai più grandi ai più piccini, con spettacoli e promozioni ad hoc per le famiglie e i bambini. Il primo appuntamento pensato per le famiglie sarà il 12 luglio alle 21.30 all’Auditorium Franco Alfano, con Rocco Papaleo che reciterà la favola sinfonica “Pierino e il Lupo” scritta da Sergej Prokof'ev. Il trio formato da Massimo Cotto, Mauro Ermanno Giovanardi e Chiara Buratti porterà il 25 luglio alle 21.30 sempre all’Auditorium Franco Alfano lo spettacolo “Decamerock”.



Il 2 agosto alle 21.30, invece, arriva all’Auditorium Franco Alfano l’attesissimo concerto di Cristina D’Avena (direttore: Maestro Valeriano Chiaravalle), che celebra i suoi 40 anni di carriera. Infine, lo spettacolo teatrale e musicale bislacco “Concert Jouet”, con Paola Lombardo e Paola Torsi, è in programma l’8 agosto alle 21.30 all’Auditorium Franco Alfano.



“Sanremo Summer Symphony 2022 è una manifestazione, frutto della collaborazione tra la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e Comune di Sanremo, gli operatori della musica, del turismo e le istituzioni, che vedrà artisti di fama nazionale e internazionale di musica classica, jazz, pop e rock esibirsi al Teatro Ariston, simbolo per eccellenza della cultura musicale leggera italiana, e nella splendida cornice dell'Auditorium Franco Alfano, un vero e proprio teatro all'aperto con vista mare ripristinato al suo antico splendore. - spiegano dalla Sinfonica - Grazie al ricco cartellone di eventi proposti, Sanremo per tutta l’estate offrirà ai turisti l’opportunità di vivere esperienze immersive attraverso i concerti accompagnati dagli scorci e i tramonti indimenticabili dell’Auditorium Franco Alfano. E non solo, le note riecheggeranno in tutto il ponente ligure, nei luoghi che ospiteranno la rassegna “Musica nei borghi” nei mesi di luglio e agosto".



"I biglietti per i concerti della rassegna musicale estiva sono disponibili online al sito www.sinfonicasanremo.it e dal 16 giugno in prevendita presso il Cinema Centrale (Via Matteotti, 107) dal giovedì alla domenica dalle 16.00 alle 19.00. Sarà possibile acquistare i biglietti direttamente all’Auditorium Franco Alfano direttamente il giorno stesso del concerto dalle ore 16.00. I concerti di Ute Lemper e Fabrizio Bosso sono anche acquistabili alla biglietteria del Teatro Ariston di Sanremo (Via Matteotti, 212) tutti i giorni dalle 17.00 alle 21.00 (il sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 21.00). È possibile abbonarsi ai concerti della stagione estiva che si terranno all’Auditorium Franco Alfano grazie ai vari pacchetti promozionali consultabili sul sito e pensati ad hoc per i nuovi abbonati, per i già abbonati, per gli over 70 e per le famiglie. Per tutti i concerti previsti all'Auditorium Franco Alfano i bambini under 10 anni entrano gratis".