Il Museo Rossi di Ventimiglia organizza escursione per domenica alla scoperta del Vallon de Groa

Domenica 12 giugno, alle ore 9, si terrà una escursione da Fontan alla scoperta dei tre spettacolari fenomeni naturali nel Vallon de Groa. L'iniziativa è organizzata dal Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” e dalla Sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri, in collaborazione con il Comune di Ventimiglia a cura dei Soci dell'Istituto Danila Allaria e Ivano Ferrando, esperti naturalisti e di sentieristica locale.

"Con questa iniziativa il Museo Rossi intende ampliare la propria offerta anche agli aspetti naturalistici e ambientali del territorio intemelio, fornendo una nuova chiave di conoscenza e condivisione ai partecipanti - spiegano gli organizzatori - L'escursione a circuito prenderà il via alle ore 9.15 dal parcheggio auto di Fontan sulla Piste de Groa affacciato alle Gorges de Berghe fino al sentiero che penetra nel Vallon de Groa dal quale presto si ammirano due archi naturali e un foro, eccezionali opere d’arte prodotte nei millenni dall’acqua sulle rocce calcaree".



"L'itinerario prosegue con una bella visuale su due “Ca’ d’Arbinée” (edifici per le arnie). Ritorno su altro versante con diversi punti d’interesse. Lunghezza a/r: km 18 ca. Dislivello in salita: m 950. (possibilità di abbreviare con ritorno dopo gli archi sullo stesso percorso non completando il tour). Equipaggiamento tecnico necessario e raccomandato, escursione impegnativa" - concludono.