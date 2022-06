Danza, gli imperiesi 'Fresh 'N Peaky' e 'Let's Go' trionfano al SDF22, giunto alla 14esima edizione

Nella categoria 'fantasia', che comprendeva in particolare l’hip hop ed in generale tutte le forme di street dance, hanno trionfato i Fresh 'N Peaky quattro giovani talenti della palestra 'Creativa' di Imperia che si sono aggiudicati il primo posto di categoria ed il primo posto come miglior coreografia in assoluto grazie alla guida del maestro Simone Stella.