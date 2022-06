Bordighera: giovedì musica occitana al Chiosco della Musica con il duo Balacanta

Giovedì 9 giugno via alla stagione di musiche occitane a cura dell’Associazione Balbosco D’Oc di Vallecrosia che vedrà avvicendarsi gruppi musicali di varia provenienza, accomunati dalla stessa radice occitana. Degno sfondo di questa inaugurazione è il suggestivo Chiosco della Musica dedicato a Evita Peron, in ricordo del suo passaggio a Bordighera nel 1947.



"Questa volta a diffondere le note della tradizione popolare delle valli occitane sarà il duo Balacanta, costituitosi ad Alba nel 2004, in un’osteria piemontese tra Langa e Roero. - raccontano dall'associazione organizzatrice - Franco Malberto alla ghironda, voce e percussioni e Marco Voglino alla fisarmonica fanno rivivere musiche, canti e danze dell’area occitana, dal Piemonte ai Pirenei, sconfinando anche in movimentati ritmi dell’Italia meridionale. All’inizio e nel corso della serata sono previsti momenti di avvicinamento alle danze per permettere a tutti di provare l’emozione di ballare ai ritmi delle musiche occitane".



"Appuntamento alle ore 21, ingresso libero... uscita a chapeau, offerta libera che verrà devoluta agli artisti. Prossimo appuntamento martedì 21 giugno, in occasione della Festa Internazionale della Musica, sempre al Chiosco della Musica Evita Peron, Passeggiata mare di Bordighera, a partire dalle ore 18 fino alle ore 24" - concludono.