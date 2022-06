Sanremo: si lava e fa il bucato allo 'Zampillo', extracomunitario scambia la fontana per il 'diurno' (Foto)

Si è lavato all’ora di cena nello Zampillo e, non contento, ha poi utilizzato la storica fontana per lavarsi anche alcuni vestiti. Teatro del ‘diurno’ improvvisato, la zona tra via Roma e corso Orazio Raimondo.

Si tratta di un extracomunitario che, in barba a qualsiasi norma o regola, ieri sera verso le 19 e davanti ad alcuni sguardi attoniti dei passanti, si è gettato nella fontana dandosi una bella rinfrescata.

Si è poi rivestito, incurante di chi lo osservava, e ha lavato alcuni capi di vestiario. Alla fine se ne è andato soddisfatto. Una scena colta dal nostro obiettivo e che, purtroppo, riflette alcune situazioni di disagio che, però, non dovrebbero presentarsi nel pieno centro di una città turistica come Sanremo.