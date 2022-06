Pigna: nuovo furto di verde ornamentale in una campagna, il Sindaco "Serve più attenzione, non si può andare avanti così"

Non si placano in Val Nervia i furti di verde ornamentale, che viene coltivato nelle campagne della zona. Non è il primo episodio del genere e che, oltre a creare un immediato danno ai coltivatori per le piante rubate, lo amplificano perché le stesse prima di ricrescere ci mettono molto tempo, visto che vengono recise alla radice.

Un nuovo furto si è verificato nella notte tra domenica e lunedì e fa tornare l’incubo tra i coltivatori della zona, visto che si ripetono ciclicamente e sempre più ravvicinati. L’allarme è stato lanciato dal Sindaco di Pigna, Roberto Trutalli: “Ho chiesto un maggior controllo – ha detto – ma anche un’indagine su chi acquista il verde rubato per essere poi immesso in commercio. Si può arrivare ai colpevoli, magari utilizzando le telecamere di video sorveglianza, visto che i furti avvengono prevalentemente di notte”.

“Chi ha messo a segno l’ultimo furto – prosegue - ma anche gli altri, è venuto con un furgone di grosse dimensioni e, per poter vendere il verde, deve arrivare sulla costa. Ho visto l’agricoltore derubato ed è veramente affranto, visto che il danno è di migliaia di euro per le piante rubate e per come vengono estirpate. Non vorrei che qualcuno si faccia poi giustizia da solo, con reazioni spropositate”.

L’allarme del primo cittadino è preciso, sia per i furti che per eventuali reazioni di chi li subisce e, effettivamente, gli agricoltori fanno una grande fatica con il proprio lavoro, per poi trovarsi una mattina senza raccolto e con la campagna devastata. “Credo – termina il Sindaco – che sul piano delle indagini degli inquirenti serva un deciso cambio di passo, perché situazioni di questo genere continuano a ripetersi pericolosamente”.