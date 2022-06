Dice 'ti ammazzo' ad un connazionale e finisce a processo per minaccia: 51enne tunisino assolto per la "particolare tenuità del fatto"

Si è chiuso con una sentenza di assoluzione il processo a carico di M.C. tunisino di 51 anni. L'uomo, difeso dall'avvocato Ramez El Jazzar, era accusato di minacce. In particolare secondo quanto denunciato alle forze dell'ordine dalla vittima, un connazionale di 48 anni, l'imputato lo avrebbe minacciato di morte.

"Ti ammazzo": questa la frase che il 51 avrebbe ripetuto più volte al connazionale. Durante la propria requisitoria il pm Raffaella Molinari oggi ha richiesto al giudice, Daniela Gamba, l'assoluzione 'per particolare tenuità del fatto'.

Anche il difensore dell'imputato ha richiesto l'assoluzione. La difesa ha rilevato inoltre, che il 51enne è incensurato e che nella vittima non si sono generate circostanze di paura per la propria incolumità. In buona sostanza alle parole non sono seguite azioni che avrebbero potuto delineare scenari di certo più allarmanti.

Il giudice ha aderito alle richieste sia dell'accusa che della difesa. I fatti contestati sono avvenuti a Sanremo il 25 giugno del 2020.