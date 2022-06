Coronavirus: il bilancio settimanale nel Principato di Monaco, tasso di incidenza raddoppiato

Sono stati 56 i nuovi casi di Covid nel Principato di Monaco, nell’ultima settimana (dal 30 maggio al 6/ giugno). Dall'inizio della crisi sanitaria sono state 12.360 le persone colpite dal coronavirus ma, allo stesso tempo, 12.203 sono guarite.

Ad oggi sono 10 i pazienti in ospedale ma nessuno in terapia intensiva. Sono 88 le persone seguite a casa. Per quanto riguarda i controlli, sono stati 1.830 i tamponi eseguiti tra il 30 maggio e il 5 giugno, con un tasso di positività al 16,7%.

Il tasso di incidenza, ovvero il numero di persone positive basato su 100.000 persone nel periodo degli ultimi 7 giorni è stato di 347 (148 la settimana precedente).