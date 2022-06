Taggia: per la prima volta il Comune finanzia le scuole estive e un progetto volto all'inclusione dei bambini disabili

A Taggia tornano le scuole estive, grazie a un finanziamento messo a disposizione dal Comune e con un progetto più inclusivo rivolto ai bambini portatori di handicap. Negli ultimi due anni, il servizio estivo offerto da questi centri era stato reso possibile attraverso dei fondi arrivati direttamente dal Governo centrale.

Una voce economica importante, nell'ambito delle misure di aiuto per sostenere le famiglie colpite dall'emergenza Covid. Per Taggia si è trattato di poco più di 42mila euro per ogni anno, sia nel 2020 che nel 2021. Soldi che sono stati destinati al potenziamento dei centri estivi oltre alla ristrutturazione o riorganizzazione di strutture e spazi dedicati ad ospitare i bambini per le attività.

Una somma che quest'anno è venuta a mancare. Così, l'amministrazione comunale, attraverso l'impegno degli assessorati alla pubblica istruzione e ai servizi sociali, ha deciso di intervenire con fondi propri ed evitare di perdere un servizio molto richiesto. L'aiuto economico messo a disposizione dalle casse comunali, servirà soprattutto a coprire le spese di mensa e ad abbattere il costo finale per le famiglie. Un sostegno che passerà anche dalla messa a disposizione degli spazi comunali per permettere le diverse attività

Ecco quali saranno i progetti di scuola estiva che partiranno entro le prossime settimane:

- L'ASD Ginnastica Riviera dei Fiori, Olimpia Basket Arma Taggia, Taggia Calcio, Tennis Club Taggese in convenzione con il CONI realizzerà l’EDUCAMP Taggia & Valle Argentina, dal 4 al 29 luglio, da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17, per un massimo di 90 bambini tra i 6 e i 12 anni. L'attività si svolgerà tra il campo Marzocchini e le palestre delle scuole Soleri e Ruffini a Taggia;

- ASD Insieme organizzerà una scuola estiva dal 4 luglio al 31 agosto 2022, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17, rivolta a bambini tra i 3 e i 13/14 anni. Le attività avranno luogo presso il plesso scolastico G.Mazzini di Levà;

- Cooperativa Sociale Jobel realizzerà una scuola estiva chiamata “Bollicine Estate” per il mese di luglio, da lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 16, per un massimo di 25 bambini tra i 3 e i 6/7 anni. La sede delle attività sarà presso la scuola dell’Infanzia “Regina Margherita” di Taggia.

- Centro di Solidarietà L’Ancora darà vita all’Albero Magico Estivo, presso gli omonimi locali comunali, dal 4 luglio al 26 agosto, per un massimo di 15 bambini, tra i 6 e 11 anni.

A questi si aggiungerà anche il CAG Stazione Centro di Taggia. Il servizio gratuito, esula dal contributo previsto, in quanto si tratta di un centro già attivo nel corso dell'anno, rivolto a ragazzi tra 11 e 26 anni. In questa veste estiva sarà operativo fino ad agosto, nella sede presso le ex Caserme Revelli.