Una leggenda straniera arriva al Cro Trail: la gara il 2 luglio prossimo tra Limone Piemonte e Ventimiglia

Ci sarà un grandissimo personaggio, alla prossima edizione del ‘Cro Trail’, in programma il 2 luglio prossimo a Limone Piemonte.

La gara, che congiunge la località cuneese a Ventimiglia attraverso un percorso ridisegnato per l’occasione, avrà al via il grande specialista marocchino Rachid El Morabity. Parliamo di una leggenda dell’ultratrail, vincitore per ben 9 volte della Marathon des Sables, la prima nel 2001 e l’ultima quest’anno, considerando oltretutto che nella famosissima sfida africana il 40enne di Zagora è imbattuto dal 2014.

La sfida che gli lanceranno specialisti quali Michele Graglia e l’argentino, ma ormai ligure d’adozione Pablo Barnes renderà l’evento emozionante come non mai, ma se parliamo di presenze sono già assicurate anche quelle delle campionesse del passato del Cro Trail come Virginia Oliveri e Giulia Saggin. Senza dimenticare che a Limone ci sarà un’altra leggenda della corsa come Marco Olmo, insieme alle cui vittorie il Cro Trail è sbocciato ed è diventato uno dei trail più amati non solo in Italia, come testimoniato da recenti sondaggi.

L’edizione di quest’anno prevede un tracciato di ben 90 km per un dislivello di 5.000 metri che transiterà attraverso il Parco Naturale delle Alpi Marittime e il Parco Regionale delle Alpi Liguri per poi tuffarsi verso il mare e concludersi sulla spiaggia di Ventimiglia. Chi non se la sentisse di affrontare un tracciato così lungo potrà optare per il Mini Trail, che avrà il suo via da Airole, per concludersi sempre a Ventimiglia dopo 20 km per 1.200 metri. Anche quest’anno la gara sarà qualificativa per l’Ultra Trail du Mont Blanc con 4 punti ITRA per la lunga ed 1 per la corta distanza.

La partenza per il Cro Trail verrà data davanti al Municipio di Limone Piemonte alle 6 mentre quella per il Mini Trail, dal centro di Airole, sarà alle 17. Le iscrizioni sono ancora aperte, al costo di 100 euro con chiusura fissata per il 29 giugno. Chi vorrà poi provvedere sul posto dovrà pagare 120 euro senza avere la garanzia della consegna del pacco gara. Per il Mini Trail il prezzo è di 25 euro. Una cosa è sicura: nel primo weekend di luglio le emozioni non mancheranno.