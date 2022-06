Sanremo: a Villa Ormond una ricca giornata di sport con lo “sparring day for kids” di kickboxing (Foto)

Una bella giornata di sport e divertimento al primo “sparring day for kids” di kickboxing organizzato dalla palestra “Indomita Sanremo” del maestro David D'Ambrosio e dell’istruttore Federico D’Ambrosio e dalla palestra “M.G. Fight Team Ventimiglia” dei maestri Mirko Grillo e Stefania Armando. Una ottantina di piccoli atleti tra i 4 e i 12 anni si sono alternati su due quadrati a Villa Ormond, dando vita ad una splendida giornata di sport e di divertimento.

Oltre 40 gli incontri disputati nei quali lo spirito sportivo ha vinto su tutto, nessun vincitore e nessun sconfitto, verdetto pari e una pioggia di medaglie per tutti gli atleti che al termine del loro incontro si sono abbracciati in segno di rispetto con quel fantastico sorriso carico di soddisfazione che tal volta solo i bambini possono regalare.

“Tenevamo particolarmente a far vivere una bella esperienza a tutti i nostri bambini, molti dei quali alla loro primissima esperienza e così è stato - dichiarano gli organizzatori - siamo fieri e orgogliosi di tutti loro e vogliamo ringraziarli per le emozioni che ci hanno regalato. Ci teniamo anche a ringraziare tutti i genitori che ci hanno supportato, tutti i ragazzi dei nostri team che ci hanno aiutato nell'organizzazione di questo evento. Ringraziamo, inoltre, il consigliere comunale Paolo Masselli e il comune di Sanremo per la disponibilità nel rendere queste manifestazioni possibili”.