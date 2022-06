Pallavolo: termina domani con l'ultima partita di Prima Divisione la stagione dell'Imperia Volley

Si chiude di fatto, anche se manca ancora l’ultima gara di Prima Divisione del prossimo 7 giugno, la stagione ufficiale dell’Imperia Volley.

Dieci i campionati organizzati dalla FIPAV e due quelli del CSI, a cui bisogna aggiungere l’attività promozionale delle categorie S3 con la partecipazione alle tappe del Tour Scipione che ha visto impegnati gli atleti nella stagione 2021/22.

Nelle sole gare di campionato centosettantacinque volte, l’Imperia Volley, nata dalla volontà comune dei presidenti e dei consigli direttivi delle società Maurina Volley, NSC Volley IM, Volley Primavera e la sezione volley del Caramagna di unire in un unico sodalizio la pallavolo di Imperia, è scesa in campo con i propri atleti.

Positivi anche i risultati ottenuti:

• il mantenimento da parte di entrambe le formazioni della Serie D Regionale;

• due titoli di vice-campioni regionali con la U16F e l’U15M;

• un titolo di campione territoriale sempre con la formazione U16;

• la partecipazione alle final four nelle categorie U14-U16-U19 nel settore femminile.

“A conclusione di questa annata, che ci ha visti ancora impegnati con le normative dovute al Covid – dicono i dirigenti del sodalizio - che hanno portato alla sospensione di un mese dei campionati, come consiglio direttivo vogliamo ringraziare tutti i giocatori e le giocatrici che con il massimo impegno hanno onorato i colori dell’Imperia Volley, i tecnici e i preparatori che hanno saputo gestirli e forgiarli come ragazzi e giocatori, i loro accompagnatori, i genitori che sono sempre stati disponibili con la società e i nostri bravissimi e puntuali segnapunti”.

“Un sentito ringraziamento – terminano - anche ai nostri sponsor e partners per averci sostenuto e aver avuto fiducia nel nostro progetto. Un grazie anche a coloro che con migliaia di foto hanno documentato non solo ciò che succedeva in campo, ma anche la gioia e i sorrisi dei nostri chiassosi supporters sempre presenti sugli spalti per vedere le nostre partite ed aver creato sulle pagine di FB un album durato dieci mesi. Ci concederemo solo una brevissima pausa, pronti per ampliare con l’aiuto di tutti il progetto Imperia Volley e preparare la stagione 2022/23”.