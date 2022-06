Motociclismo: vittoria in provincia di Teramo per il sanremese Davide Dall'Ava nell'Enduro 'Estremo'

Si è svolta in provincia di Teramo, sotto un sole cocente estivo, la terza prova del Campionato Italiano Enduro Estremo, dove ancora una volta si è imposto il motociclista sanremese Davide Dall’Ava.

Poco meno di una novantina di iscritti per questa gara che si preannunciava molto fisica, non tanto per i passaggi difficili ma per il grande caldo di questi giorni che ha messo a dura prova uomini e mezzi. A differenza delle prove precedenti questa gara ha visto come prologo del sabato una prova caratterizzata da ostacoli artificiali su un anello abbastanza corto quindi i piloti si sono subito dati battaglia a suon di cronometro per agguantare la posizione migliore per la griglia di partenza della domenica.

Davide Dall’Ava portacolori del Team Drt Powersport TntCorse, leader della categoria Silver vincitore di entrambe le gare precedenti non partiva in buone condizioni; dieci giorni fa in una brutta caduta in allenamento ha riportato un forte trauma toracico con conseguente TAC che fortunatamente ha scongiurato lesioni e cinque punti ad un avambraccio. Quindi non essendo più risalito in moto dopo la caduta, per lui nel prologo è stato necessario non esagerare; quarto tempo al primo giro, Pole position al secondo e poi una lunga attesa che gli ha confermato il suo ottimo risultato. In queste gare partire davanti con i migliori è essenziale per affrontare i punti più tecnici senza trovare intoppi o altri piloti fermi in mezzo alla strada.

La gara della domenica è iniziato con un trasferimento di cinque chilometri con tutti i piloti della Categoria Silver, scortati dal paddok alla zona gara dal pilota mascotte senza testa con tanto di mantello nero che guidava la carovana di piloti. Scatta la gara della Silver, due ore in programma dove Dall’Ava (KTM) va subito al comando ad un passo elevato tallonato dal marchigiano Matteo Casamassima (KTM) e il giovanissimo e velocissimo pilota francese della Sherko Academy Bruno Mamone.

Verso la metà gara, ovvero dopo un ora di fatica sotto un sole battente oltre 35 gradi i ritirati cominciano ad essere numerosi e tra i primi là stanchezza si fa sentire, Mamone passa in seconda posizione con un distacco dal pilota del Moto Club Enduro Sanremo di quasi un minuto, ma in queste gare un minuto può essere tutto o niente e infatti a mezz’ora dalla fine Dall’Ava commette un errore sulla salita del ‘Falciato’, resta primo ma il francese si avvicina a soli 17 secondi. All’ultimo giro tutti si aspettano battaglia ma questa volta il sanremese non si fa trovare impreparato, supera i punti critici senza particolari problemi e quando si ritorna sul punto veloce mette in pratica tutta la sua esperienza e allunga sul transalpino, anche oggi la vittoria è sua con una quarantina di secondi, un risultato incredibile, in tre gare, tre pole position e tre primi posti.

Prossimo appuntamento con il campionato italiano ‘Estremo’ a settembre con la ‘Infernal Mine’ di Vigolzone in provincia di Piacenza.

Classifica assoluta Silver

1° Davide Dall’Ava

2° Bruno Mamone

3° Matteo Casamassima

Classifica Silver Over

1° Davide Dall’Ava

2° Matteo Casamassima

3° Luca Spinelli