Judo: atleti dell'Ok Club Imperia protagonisti a Recco per il 19° Trofeo Moltedo

Si è svolto sabato scorso, in piazza del comune a Recco, il 19° Trofeo Moltedo, prestigiosa gara a squadre di judo riservata alla classe 'Ragazzi', organizzata dalla società Pro Recco Judo in memoria del suo storico fondatore. Otto le squadre giunte da Liguria e Piemonte a contendersi la coppa.

Tra queste l'Ok Club Imperia, con 5 forti ragazzi pronti a dare il meglio di sé nell’ultima competizione della stagione. Celislami Justin categoria al limite dei 30 kg, Buetto Greta, 40 kg, Guglieri Matteo nei 36 kg, De Andreis Tommaso nei 40 kg e Boudabsa Omar nei 45 kg.

Il primo girone vede la squadra imperiese impegnata contro il Judo Gattinara che viene sconfitto con quattro vittorie su cinque incontri, poi è la volta della squadra spezzina di Judo Insieme che viene superata con lo stesso risultato, solo al terzo incontro gli Imperiesi vengono sconfitti dalla forte squadra del Judo Alessandria. Nel secondo girone si trova davanti l’agguerrita squadra dei padroni di casa, Pro Recco Judo, che viene superata per tre vittorie a due e si va nuovamente a disputare la finale con la squadra Alessandrina.

Anche in questo secondo incontro la superiorità del Judo Alessandria è evidente ma l’OK Club conquista un secondo posto di tutto rispetto visto il livello qualitativo della competizione. Le gare si fermano per la pausa estiva ma i corsi presso l’OK Club continuano anche in estate per permettere a tutti gli atleti di trovarsi pronti e preparati alla ripresa dell’attività agonistica.