Calcio amatoriale: questa sera il via al 27° 'Trofeo Città di Sanremo sul sintetico del Morgana

Stasera dalle 20.15 inizia la serata inaugurale del 27° Trofeo Città di Sanremo, torneo di Calcio a 6 per liberi e tesserati che si terrà fino alla finale del 3 Luglio, presso il campo in sintetico Morgana in corso Trento e Trieste.

I sorteggi effettuati venerdì scorso hanno definito i gironi delle 18 formazioni iscritte al torneo che sono state suddivise in 3 gruppi da 6 squadre per permettere almeno la disputa di 6 partite, 5 nel girone più minimo quella dei playoff o ottavo di finale.

Le tre teste di serie definite dalle liste dei giocatori pervenute all'organizzazione (Marco Serpe Rec Metalli, Satus e Domus Imm Fc) sono state inserite una per ogni girone, ma le sorprese come ogni anno non mancheranno.

Le squadre provenienti da fuori provincia sicuramente non verranno a fare una gita scolastica ma anzi daranno battaglia per rubare la coppa dalle mani della Satus, campione lo scorso anno.

Il programma della prima serata sarà:

Ore 20.15 Manchester Percio-Allu Technick

Ore 21.15 Marco Serpe Rec Metalli-Fratelli Sanremo

Ore 22.15 Diano Fc-Mi Prude Loano