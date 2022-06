5 cose che sono cambiate nel mondo dell’affitto. Ecco la prima!

Se sei proprietario di una casa in affitto potresti avere una lunga esperienza di come funziona la locazione, ma non essere aggiornato su alcune novità che hanno cambiato questo mondo negli ultimi anni.

Ho selezionato per te i 5 più importanti cambiamenti che hanno coinvolto il settore della locazione e che, quindi, ti coinvolgono. Se qualcosa ti era sfuggito non preoccuparti: sei sempre in tempo per rimediare.

Ogni settimana ti parlerò di un cambiamento.

Ecco il primo!!!!!!!!

1) Se gli inquilini cercano casa in affitto in modo nuovo, adegua il modo in cui promuovi il tuo immobile

Conosco questo mondo da dentro e so bene quanto, ancora oggi, si crede che la pubblicazione di un annuncio fatto in casa su un portale immobiliare gratuito o su un gruppo Facebook “cerco casa in affitto” sia più che sufficiente per trovare un inquilino.

Sì, lo so benissimo: per ricevere richieste di persone interessate questi metodi possono funzionare. Soprattutto perché gli appartamenti in affitto, nelle città in particolare, sono merce rara rispetto alla grande abbondanza di richieste che stanno caratterizzando il mercato della locazione negli ultimi anni.

Ma la domanda che voglio farti è diversa: tu cerchi davvero un inquilino? o quello che stai cercando è l’inquilino?

Se vuoi trovare per il tuo immobile una persona o una famiglia referenziata, cioè:

● che disponga di un reddito adeguato, in grado di garantirti la sostenibilità del canone di affitto di lì in avanti, ogni mese

● che abbia un lavoro stabile in un’azienda solida, condizioni necessarie a rendere sostenibile nel tempo la regolarità dei suoi pagamenti

● che abbia la possibilità di offrirti una garanzia extra per la tua serenità e tranquillità

● che ti faccia sentire tranquillo sul fatto che utilizzerà casa tua proprio come se fosse sua, con il massimo rispetto

…beh, se è questo che vuoi, non puoi più permetterti di utilizzare metodi “artigianali” come questi.

La ragione è semplice: raccoglierai richieste di persone interessate, magari anche tante richieste, ma di certo non le migliori disponibili sul mercato.

Fidati di me, lascia che degli inquilini poco referenziati si accontenti qualcun altro.

Rinnova il tuo mindset immobiliare e lascia che a occuparsi del tuo immobile sia un professionista della rendita immobiliare, un Rental Property Manager.

Rendere il tuo immobile appetibile per i migliori inquilini ti farà ottenere richieste da persone interessate che siano in linea con le tue esigenze. E, perché no?, ti farà anche guadagnare di più.

