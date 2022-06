Elezioni Taggia, Cascino (Progettiamo Il Futuro): "Ripristinare il centro prelievi e la convenzione ASL"

Ripristinare del centro prelievi ASL ad Arma e la convenzione a Taggia, sono i punti del programma di Progettiamo Il Futuro con Gabriele Cascino Sindaco, evidenziati e portati all'attenzione del sindaco pro tempore e della regione da Gabriele Cascino in un post sulla pagina ufficiale di lista.



"Il centro prelievi di Arma e di Taggia, permetteva anche ai cittadini della Valle Argentina di avere due punti per effettuare le analisi ed avere un servizio sanitario sufficiente ed adeguato, oggi rimane soltanto con la convenzione ad Arma ed a Taggia non abbiamo più nessun servizio" continua Cascino "i soggetti più fragili, anziani, diversamente abili, devono spostarsi ad Arma, partire presto la mattina, chiedere di essere accompagnati, con tutte le problematiche che ne derivano. Il mio impegno sarà riattivare sul nostro territorio un centro prelievi dell'Asl e una convenzione a Taggia".



Conclude Cascino, "Strano che l'amministrazione Conio, politicamente legata al maggior partito della regione Liguria, il cui Presidente è anche Assessore alla Sanità, non abbia trovato il modo di alzare il telefono e chiamare il direttore dell ASL e ripristinare questi servizi".