Ventimiglia celebra i 150 anni degli Alpini: parte la staffetta della Pace in direzione Trieste (Foto e Video)

Una staffetta lunga 700 chilometri da un confine all’altro, da Ventimiglia a Trieste, nel segno della Pace.

Il belvedere Resentello ha ospitato per tre giorni la ‘cittadella’ degli Alpini in occasione delle celebrazioni per i loro 150 anni alla presenza del comandante delle Truppe alpine Gen. C.A. Ignazio Gamba, del comandante della Brigata Taurinense Gen. B. Nicola Piasente e del presidente dell’Associazione Nazionale Alpini, Sebastiano Favero. La ‘marcia’ attraverserà il lunghi simbolo delle penne nere portando attraverso l’Italia gli storici valori alpini.

Il sindaco Gaetano Scullino, anche lui orgogliosamente alpino, ha presenziato agli onori ai caduti per poi dare il via alla staffetta con la tradizionale fiaccola che sarà portata attraverso l’Italia dai corridori. Presenti anche i componenti dell’amministrazione comunale, i rappresentanti dei Comuni limitrofi e del consiglio regionale.

La mattinata è stata accompagnata dalla fanfara della Brigata Alpina Taurinense con i classici del repertorio alpino. I primi luoghi simbolo toccati saranno: la piazzetta dedicata a Tiziano Chierotti ad Arma di Taggia, la stele di Diano Marina dedicata a Giorgio Langella, entrambi caduti in Afghanistan, la lapide commemorativa a Porto Maurizio, della medaglia d’oro Ten. Alessandro Anselmi caduto in Russia, Pieve di Teco, sede dell’omonimo Battaglione Alpino decimato in Russia, fino al Colle di Nava presso il sacrario dedicato alla Divisione Alpina Cuneense, martire in Russia.