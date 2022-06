Arma di Taggia: iniziato lo svuotamento del piano allagato di Park24, ci vorranno almeno tre giorni

Sono iniziate le operazioni di svuotamento del piano allagato di Park24 ad Arma di Taggia. Il Comune, attraverso la firma del compromesso con Area24, è entrato in possesso delle aree del cantiere da alcune settimane.

Il primo passo è stata la rimozione e sostituzione delle recinzioni ammalorate, sostituite con delle paratie di legno. Questo ha permesso di ridefinire il confine del cantiere mostrando due piccole aree verdi in fregio al bypass della pista ciclabile.

Il secondo passo è iniziato in queste ore. E' stata collegata una pompa che procederà nel corso delle ore diurne a scaricare l'acqua presente nel piano interrato della struttura che dovrebbe ospitare i posteggi. Si tratta di una operazione complessa che prevede diversi giorni di lavoro, almeno tre.

C'è un precedente abbastanza recente, il 7 novembre 2019, lo stesso intervento venne effettuato dai militari del 32º reggimento genio guastatori di Fossano, della Brigata Alpina Taurinense dell'Esercito Italiano. Gli stessi che hanno agito pochi giorni fa per il disinnesco e la rimozione della bomba da 1.000 libbre nel torrente Argentina.

All'epoca si quantificò l'estrazione di circa 1800 metri cubi d'acqua presenti nel piano interrato dello scheletro dell’ex cantiere. Equivalenti a circa un metro d’acqua d’altezza. I militari intervennero con la loro pompa in grado di arrivare a estrarre fino a 2.000 litri d’acqua al minuto. In questo caso l'intervento sarà svolto con altri mezzi quindi con un considerevole allungamento dei tempi necessari per raggiungere lo stesso obiettivo.