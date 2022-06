Tiro con l'Arco: bella mattinata di sport per gli arcieri San Bartolomeo a Sant’Olcese

Oggi presso il campo da rugby di Sant’Olcese (Genova) si è svolta una gara sperimentale 18 metri all’aperto, organizzata dall’Associazione Genovese Arcieri.

La compagnia arcieri San Bartolomeo era presente con 6 atleti che si sono ben comportati.

Nella divisione olimpica bellissima gare per Valeria Prette che ,nella classe allieve, è prima stabilendo il suo record personale e facendo il suo primo 30 in una volèe di gara.

Passiamo alla divisione arco nudo.

Nelle senior femminili 2 posto per Lucia Lenzi.

Nei master 6 posto per Salvatore D’Amico, 5 per Beppe Capalbo, 3 per Cesare Prette e 2 per Maurizio Gabriellli.

La squadra master composta da Gabrielli,Prette e Capalbo si aggiudica il gradino più alto del podio.

Gli arcieri gialloblù saranno impegnati il prossimo sabato nella gara 70/60/50/40/25 metri ad Imperia.

Ricordiamo i nostri atleti che hanno gareggiato la scorsa domenica: Gabrielli Maurizio a Mantova (gara arbitrata dall’ arbitro gialloblù Capalbo Giuseppe) e Argento Cesare a Voghera.