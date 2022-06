Grande giornata di sport a Montecarlo per gli atleti ed i tecnici del Kumiai Druento e Kumiai Sanremo (foto)

Gli atleti ed i tecnici del Kumiai Druento e Kumiai Sanremo hanno partecipato con ben 4 squadre al prestigioso torneo del Principato di Monaco, per la categoria poussin/poussines 2012/2013 e nel pomeriggio i benjamin/es 2011/2010.

Tanti i podi conquistati dai più piccoli che hanno contribuito a conquistare il terzo posto assoluto come classifica società, mentre nel pomeriggio i nostri atleti con i loro risultati sono riusciti a conquistare il secondo posto assoluto davanti a prestigiosi clubs francesi.

Ottima l’organizzazione guidata dal Prof. Marcel Piertri’ che ha permesso di seguire al meglio i tempi di gara e far divertire tutti i presenti. Grande soddisfazione dello staff tecnico del Mondo Kumiai guidato per Druento da Massimiliano Pasca, capo tecnico della Nazionale Italiana Cadetti, con i tecnici venuti per l’occasione dal Piemonte, Sandra Carofiglio, Lisa Pasca, Nino Barile, Renato Vinassa e per Sanremo i tecnici Ettore Guarnaccia, Nino Scalzo, Giuseppe Mastrorillo e Andrea Scalzo.