Grande festa ieri alla Tsukuri judo Ventimiglia per i passaggi di grado (foto)

Sabato 4 giugno, presso il Dojo della Tsukuri Judo Ventimiglia the Forge of Souls, società sportiva affiliata allo Csen (ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI), si è svolta la festa dei passaggi di grado è una piccola dimostrazione eseguita dal maestro Cristian Di Franco su quello che è il judo kata, tecnico, agonistico e difesa personale.



Il maestro ha spiegato che il judo prepara alla vita di tutti i giorni insegnando rispetto educazione costanza sacrificio ma soprattutto umiltà. Presenti i genitori degli allievi che hanno partecipato con entusiasmo e seguito attentamente la lezione , prendendo maggiore consapevolezza su quello che lo sport può dare ai nostri giovani e non.

Nel corso della cerimonia dei gradi sono state consegnate anche 2 cinture nere 1° dan dopo aver passato egregiamente gli esami in commissione regionale la scorsa domenica a Loano Roberto Alessandro e Gaetano Arnone hanno raggiunto questo importante traguardo, il Di Franco, fiero di questo obbiettivo raggiunto dai suoi ragazzi, ha spiegato che il 1° dan è l'inizio di un nuovo percorso di studio e consapevolezza del judo per il quale non basterà una vita intera per imparare tutto.

Il maestro Di Franco conclude raccontando un po’ la storia di Tsukuri Judo Ventimiglia e soprattutto dell'impegno sociale prendendo nelle sue file anche bambini affetti da patologie che rendono loro speciali e non diversi, oltre ai vari corsi anti bullismo tenuti nelle scuole e i corsi di difesa personale in particolare per le donne.

Ora come sempre andremo avanti un passo dietro l'altro per raggiungere nuovi obbiettivi e soprattutto sempre al servizio di chi vorrà far parte della grande famiglia Tsukuri judo.