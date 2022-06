Calcio: grande festa di fine stagione calcistica 2021-22 per la ‘Prodeo - Riviera’

Domenica 29 maggio, presso il campo sportivo ‘S. Muratore’ in via Pietrabruna 196 a San Lorenzo al mare, la 'Prodeo Ut Regio' si è riunita per festeggiare in allegria, la fine della stagione calcistica 2021-2022.

“La festa si è svolta – scrivono dalla società sportiva - alla presenza di moltissime persone facente parti del progetto, il termine della stagione calcistica che dopo tanto impegno, dedizione, trasferte ci ha visti militare in vari campionati e raggiungere traguardi molto positivi.

Impegnati su più fronti tra questi:

Campionato CSI IMPERIA a 5

Con le squadre:

Primi Calci / Under 8

allenata da Mr. Fabio Paiella, coadiuvato da Mr. Fabio Seno

Under 12 (sotto leva) che si classificata 3°

allenata da Mr. Antonio Balestra, coadiuvato da Mr. Fabio Seno

Under 14 (sotto leva) classificata 7°

allenata da Mr. Emanuele Gandolfo, coadiuvato da Mr. Fabio Seno

Under 16 classificata 2°

allenata da Mr. Sacha Graham Bianchi (Pat. UEFA B)

Top Junior classificata 3°

allenata da Mr. Claudio Oliva, coadiuvato da Mr. Massimo Caramello

Campionato CSI GENOVA a 7

Con le squadre:

Under 16 classificata 1°

allenata da Mr. Sacha Graham Bianchi (Pat. UEFA B), accede al campionato nazionale di Cesenatico dal 2 al 6 luglio e rappresenterà la LIGURIA

Under 18 classificata 1°

allenata da Mr. Claudio Oliva, coadiuvato da Mr. Massimo Caramello

Campionato FIGC a 5 Serie C

La prima squadra allenata da Mr. Claudio Oliva, ha svolto l’intero campionato di categoria sotto leva con ragazzi Under 19 (2003-2004-2005), unica squadra in Regione ed anche a livello Nazionale, ad eccezione per l’ultima parte della stagione, dove a causa di forza maggiore è stato impegnato nel ruolo di portiere il nostro allenatore dei portieri Massimo Caramello, classe 1973, che ha ben figurato.

Grazie al percorso fatto in totale crescita, all’esperienza acquisita nel campionato ed all’approdo ai quarti di finale di Coppa Italia, le previsioni per la stagione prossima sono più che rosee.

Il Presidente Emilio Marvaldi, a cui vanno i ringraziamenti, ha premiato tutti gli atleti della società ed ha intrattenuto un breve discorso di elogio.

È stata una domenica speciale in serenità e divertimento, bello vedere addetti e genitori insieme nel campo con I loro beniamini: una grande famiglia.

L’annata è stata gestita, voluta, sudata, sia durante il periodo invernale, che dopo con temperature più miti e grazie all’aiuto di tutti si è potuto raggiungere tali traguardi. Dal più grande al più piccolo dei ragazzi, da tutti gli allenatori, dalla Segreteria sempre presente nelle persone di Nando Milo e Claudia Berrone, dal Vice-Presidente Fabio Paiella, dal Tesoriere Roberta Salomone, dai Consiglieri Pasquale Civico e Franco Sant’Ambrogio, dall’Allenatore dei portieri Massimo Caramello, dall’Addetto Stampa Alessandro Iapichino, da tutti i GENITORI che si sono impegnati andando in trasferta con i propri mezzi e/o dando una mano durante gli allenamenti.

Si vuole ringraziare anche il Comune di San Lorenzo al Mare, tutta la Cittadinanza, tutti gli Sponsors e soprattutto un ringraziamento particolare a tutti i nostri Tifosi.

Vogliamo continuare a migliorarci ed a raggiungere sempre più obiettivi.

Forza PRODEO-RIVIERA!”.