Calcio, Eccellenza. Il Taggia sfiora l'impresa, ma in finale playoff va il Chisola. I piemontesi sfideranno L'Aquila

Ci ha provato fino alla fine il Taggia a gettare il cuore oltre l'ostacolo, ma purtroppo per la squadra di mister Siciliano è il Chisola a festeggiare il passaggio in finale contro L'Aquila .

I ponentini erano riusciti ad approcciare al meglio l'incontro, andando in vantaggio al nono minuto con Gambacorta .

La reazione dei piemontesi non si è fatta attendere: due minuti dopo la rete del vantaggio Negro ha colpito il palo, ma tra il 20' e il 22' Rizq ha ribaltato il risultato con una doppietta, sfruttando al meglio le proprie qualità aeree.

Le maglie di entrambe le squadre si confermano particolarmente larghe, come conferma anche l'errore di Perotti alla mezz'ora, Sina non si fa pregare infilando Marcaccini per il 2-2.