Siglato dal Lions club Bordighera Otto Luoghi patto d'amicizia con altri due Club lionistici

Tre club Lions, il Bordighera Otto Luoghi, Alessandria Cittadella, Villanova d'Asti, uniti dalla passione delle moto con un unico comun denominatore: l'Amicizia.

Durante le attività lionistiche, services, trasferte, è nata l'idea di suggellare formalmente, dopo qualche anno di scambi reciproci, un vero patto d'amicizia a livello lionistico.

Considerando gli scopi del Lions club International e gli eccellenti rapporti tra i club del distretto 108 I a2 e 108I a 3, i legami storici culturali in comune tra essi, la reciproca volontà di operare per proseguire e realizzare iniziative concrete di servizio a favore delle rispettive comunità è stata sottoscritta la volontà di ritrovarsi annualmente cooperando in sintonia e sinergia al fine di raggiungere i predetti obiettivi stringendo ufficialmente il Patto d' Amicizia.

Il 3 giugno, presso il ristorante Ulisse sulle colline di Sanremo, il Presidente Enzo Costagliola di Polidoro, con la collaborazione dei soci, ha organizzato questo incontro tanto atteso e desiderato. Presenti le autorità Lionistiche e cerimonieri del Distretto 108 I a2 Giuseppe Ferrigni e Riccardo Longo del Distretto 108I a 3 che hanno condotto il cerimoniale; i rispettivi presidenti del Lions Club Alessandria Cittadella Marco Ferrigni, Lions Club Villanova d'Asti Maurizio Lattanzio. Presente il secondo Vice Governatore del Distretto 108 ia3 Enzo Benza e Fedele Andrea Palmero Officer Distrettuale per i patti di Amicizia

I presidenti hanno firmato il patto ufficiale davanti a tutti i soci e ospiti presenti alla serata. Una vera e propria cerimonia a sigillo di un valore sociale fondamentale, l'amicizia dono prezioso che coltivato nel tempo e nutrito da buoni sentimenti e propositi darà sempre più al club la possibilità di crescere culturalmente, rendendo la nostra associazione ancora più forte ed unita.

Ilaria Tacchi

Addetto Stampa Lions club Bordighera Otto Luoghi