Pornassio: l'Accademia Kronos dona un defibrillatore semiautomatico per la frazione di Ottano

Il 4 giugno, alla presenza delle autorità comunali e di una nutrita rappresentanza di abitanti della frazione, è stato inaugurato nella località di Ottano, nel comune di Pornassio, il defibrillatore semiautomatico acquistato da Accademia Kronos a mezzo di una raccolta tra la popolazione.

L'apparecchio medicale è stato collocato, a disposizione per ogni eventuale necessità, nella 'casetta dei libri', luogo di socializzazione e lettura in funzione dalla scorsa estate. Accademia Kronos, ringrazia chi ha reso possibile tale evento e già lavora a prossimi eventi futuri per la valorizzazione di Ottano, piccola frazione montana.