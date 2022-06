Il Lions club Bordighera Otto Luoghi alla rievocazione storica del circuito di Ospedaletti (foto)

Il Lions club Bordighera Otto Luoghi è presente storicamente alla rievocazione storica del circuito di Ospedaletti. Lo stand allestito per occasione raccoglie fondi per il progetto base del Presidente Enzo Costagliola di Polidoro "Otto Care. Un infermiere per Amico". Un modo per sensibilizzare il pubblico presente alla manifestazione. Presso lo stand è in esposizione una moto costruita esclusivamente con pezzi di recupero, completamente ad emissioni zero.

I Lions presenti sono a disposizione per qualsiasi richiesta di informazione sull'attività dell'Associazione e nell'offerta di gadget a favore del service.

Ilaria Tacchi. addetto stampa Lions club Bordighera otto luoghi