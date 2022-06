Sanremo: si allarga la famiglia di Rock in the Casbah, due new entry per estendere il palco di San Costanzo sui muri della Pigna

Rock in the Casbah allarga la famiglia in vista del tanto atteso ritorno a casa, in piazza San Costanzo, nel cuore della Pigna. Lo staff del festival live più longevo del Ponente si arricchisce con due nuovi ingressi all’insegna del rinnovamento e della produzione video. Nei giorni scorsi il ‘papà’ della manifestazione, Larry Camarda, ha dato il bentornato a Federico Motta (già presente nelle passate edizioni come direttore di palco) e il benvenuto a Simone Sarchi e Simone Caridi, le due firme del nuovo progetto video per piazza San Costanzo.

Caridi e Sarchi si occuperanno delle riprese live con le immagini che saranno proiettate in piazza per ‘allargare’ il palco di Rock in the Casbah e colorare i muri della Pigna.

Simone Sarchi si racconta così a poche ore dal suo ingresso nella famiglia di Rock in the Casbah: “Cercherò di dare un valore aggiunto alle proiezioni sul palco, insieme a Simone che curerà la regia produrremo le immagini con due telecamere fisse e le mie riprese in movimento sul palco. Vogliamo fare un passo avanti in un momento nel quale la cultura dell’immagine è sempre più importante anche nel mondo della musica e dei concerti. Sono sempre stato appassionato di musica e frequento Rock in the Casbah da quando ero ragazzino ai tempi del liceo, ho visto il primo concerto dei Meganoidi e poi la manifestazione è diventata un mio punto di riferimento. Qualche anno fa mi ero avvicinato per collaborare e, adesso che ho il tempo da dedicare all’evento, ho sentito Larry e mi sono offerto per dare una mano. Mi fa molto piacere collaborare con una realtà importante come Rock in the Casbah che reputo un unicum in provincia di Imperia. Sono molto contento e voglio dare il mio contributo per redente l’atmosfera ancora più magica”.

Alla regia penserà Simone Caridi, altra new entry nello staff di Rock in the Casbah: “Mi occuperò della parte tecnica con le proiezioni che renderanno più coinvolgente uno spettacolo già grande. Sono molto felice per l’opportunità, ringrazio Larry e tutta la famiglia di Rock in the Casbah che mi ha accolto. Sono felice perché penso sia uno degli eventi più belli in provincia, siamo cresciuti tutti lì e in più quest’anno si torna nella Pigna e viene ancor più voglia di dare una mano con il mio lavoro a questa manifestazione incredibile e unica, tanto è vero che anche molti artisti sono rimasti stupiti negli anni. Un evento che merita un grande ritorno a casa, voglio dare il mio contributo per quello che so fare in favore di una grandissima manifestazione”.

La ‘new wave’ di Rock in the Casbah è iniziata già qualche anno fa con l’ingresso del direttore di palco Federico Motta: “Mi occupo del palco, organizzo gli orari per il soundcheck, faccio da intermediario tra le band e i fonici e mi assicuro che tutto proceda liscio durante lo spettacolo. Sono entrato nella famiglia di Rock in the Casbah nel 2012, ma qualcuno ancora dice che sono giovane…Amo questa manifestazione per l’atmosfera famigliare che si respira, per la possibilità di conoscere e collaborare con persone competenti e questo, negli anni, mi ha permesso di imparare tantissimo. Sono onorato di far parte di questa famiglia che si sta allargando e sono certo che le ‘nuove leve’ si divertiranno un sacco e saranno un grande valore aggiunto a questa meravigliosa combriccola”.