Ospedaletti: migliaia di appassionati delle due ruote per il ritorno della Rievocazione storica sul circuito (Foto)

Se a Imperia c’erano 80mila persone per seguire lo show delle ‘Frecce Tricolori’, anche Ospedaletti non ha certo scherzato a presenze per tutta la giornata.

Migliaia di persone hanno assiepato il leggendario ‘Circuito’ per la Rievocazione Storica del Gran Premio che si è svolto fino agli anni ’60. Una giornata intera di sgasate, evoluzioni e batterie alle quali hanno partecipato moto e piloti storici, italiani e stranieri.

E anche la ‘parata’ finale ha visto il gradimento del pubblico che, dopo tre anni di assenza, ha potuto sentire il ‘profumo’ dei motori che sono tornati a rombare per la gioia degli appassionati.

(Foto di Tonino Bonomo)