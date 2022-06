Ospedaletti: alle 9.30 iniziano a 'rombare' i motori, ieri sera Agostini Bayliss e gli altri al talk show (Foto)

Stanno per iniziare a ‘rombare’ le moto sul circuito di Ospedaletti, per la ‘rievocazione Storica di quest’oggi. Dopo le ‘passerelle’ di ieri, con le moto in bella vista (QUI), in serata si è svolto all’Auditorium della città delle rose il cosiddetto ‘Talk show’, che ha portato i protagonisti più famosi di fronte al pubblico.

Tra loro anche i 26 titoli mondiali: Giacomo Agostini (15), Marco Lucchinelli (1), Carlos Lavado (2), Dieter Braun (2), Pierpaolo Bianchi (3) e Troy Bayliss (3). Sono anche stati presentati alcuni libri dedicati al motociclismo, tra cui: ‘Giacomo Agostini - Il Re delle 15 Corone’ (in anteprima per l’Italia), ‘Grassetti - Le corse, il pilota e l’uomo’ e ‘La mia vita tra motori e campioni’, di Roberto Gallina.

Molto apprezzate le interviste ai piloti, campioni e collezionisti, seguite dalla consegna dei premi alla memoria di Roberto Patrignani, Augusto Farneti e Dedè Mazzoni, oltre a riconoscimenti speciali.

(Foto di Tonino Bonomo)