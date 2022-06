Sanremo: scontro auto-moto in corso Marconi, lievi feriti ma mezzi quasi completamente distrutti (Foto)

Grave incidente stradale, anche se per fortuna senza gravi feriti, poco prima delle 19 in corso Marconi all’ingresso di Sanremo.

Per cause ancora in via d’accertamento si sono scontrate un’auto con targa francese ed una moto. Il mezzo a due ruote è andato completamente distrutto mentre il conducente è stato soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa.

Il traffico, già rallentato per il termine della ‘Rievocazione storica’ di Ospedaletti, ha subito ulteriori blocchi per consentire i soccorsi.

(Foto di Tonino Bonomo)