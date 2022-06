Lunghi incolonnamenti di auto e moto in entrata ad Imperia per assistere all'Air Show delle Frecce Tricolori

Lunghissime code in questo momento sull’Aurelia per raggiungere Imperia dove questo pomeriggio si terrà l’Air Show delle Frecce Tricolori.

Gli incolonnamenti si stanno registrando sia da Riva Ligure a ponente sia su capo Berta a levante. In coda parecchie auto, ma anche numerosissime moto, mezzi che avranno sicuramente grossi problemi a raggiungere il luogo dell’esibizione in tempo utile. Le cose si accentuano ulteriormente all’ingresso ovest della città e per gli agenti della municipale si prospetta un bel daffare per consentire lo scorrimento del traffico

A rallentare ulteriormente la viabilità si registra un lieve incidente sul rettilineo situato a Borgo Prino.