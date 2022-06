In uscita il secondo libro della “Cucina Ciocheciò”, con ricette da tutto il mondo realizzate con erbe e fiori

Sarà disponibile dal prossimo 15 giugno il libro “La Staffetta di cucina Ciocheciò con erbe e fiori del mondo”, che contiene 35 ricette vegetariane, che partono dal Giappone e, dopo aver attraversato diversi continenti, arrivano in Italia.

Il libro, curato da Roberto Ferretti, Anna Monaldi, Yoko Moriyama, Claudio Porchia e Marisa Saggiotto, con le illustrazioni del cartoonist Tiziano Riverso, sarà presentato in anteprima nazionale nelle Marche domenica 26 giugno a Monte Vidon Combatte nell’ambito della festa “Lavandaso”

Nel nuovo libro sono state inserite le ricette presentate in occasione della seconda staffetta. Sono tutte preparazioni vegetariane, dedicate alla figura di Libereso, e accompagnate da storie e con al centro deliziosi piatti preparati con quello che si trova in dispensa, nell’orto o in campagna. Il tutto impreziosito dalla prefazione della cuoca selvatica, Eleonora Matarrese.

La cucina “Ciocheciò” è una cucina semplice, sostenibile, genuina e salutare, che utilizza prodotti locali, freschi e stagionali, che combatte gli sprechi, che favorisce la relazione e la socializzazione tra i membri della famiglia e della comunità. Una cucina comune in tutto il mondo, sia pure nella diversità dei prodotti impiegati e nelle differenti modalità di preparazione, in grado di unire persone di diversa cultura e provenienza geografica