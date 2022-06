Diano Castello, Malvina Abbattista ci è riuscita: per la prima volta in Italia la Pet Therapy entra in una struttura sanitaria

Malvina Abbattista di Castelbianco, nell’entroterra ingauno ci è riuscita: il 16 maggio, per la prima volta in Italia, un cavallino e una pecora sono entrati all’interno di una struttura sanitaria nell’imperiese per portare i benefici della Pet Therapy ai pazienti allettati. “Sono fiera e orgogliosa di essere la portabandiera di questo importante risultato. È un grande inizio”, è il primo commento ai microfoni di Savonanews di una 30enne raggiante che con la sua tenacia è riuscita a farsi notare e a raggiungere l’obbiettivo che con tanto impegno ha perseguito per portare conforto e leggerezza principalmente alle persone anziane e malate nelle strutture sanitarie.

Era il 13 gennaio 2022 quando Malvina Abbattista effettuò una “trekkinata” da Castelbianco ad Albenga, 40 km circa nelle due tratte di andata e ritorno, in compagnia di 3 cavallini di 80 centimetri di altezza e 2 cani, con l’obbiettivo di sensibilizzare sui benefici della Pet Therapy e dare un segnale di forza e coraggio in un momento caratterizzato dalla forte difficoltà dovuta alla pandemia.

Cinque mesi dopo, finalmente le viene concesso di entrare presso la Fondazione Casa di Riposo G. Quaglia di Diano Castello e l’ingresso viene ripreso dall’emittente televisiva Rete4 per la trasmissione “Dalla parte degli animali”, andata in onda oggi, 5 giugno alle 10.50.

“L’emozione dei pazienti allettati è stata incredibile – racconta -. Sebbene accuditi, queste persone sono molto sole, con un campo di attività di animazione normalmente molto ridotto. Per questo gli animali sono un forte aiuto per loro; infatti, la persona allettata visitata ci ha accolto con un grande grazie che ricorderò per sempre”.

“Il nostro obbiettivo era proprio raggiungere chi non può alzarsi dal letto, perché i nostri piccoli animali sanno colpire nel profondo, rivitalizzano anche solo per qualche ora quelle persone che pensano di essere alla fine, di non avere scampo e di non interessare più a nessuno”.

La giovane Malvina, dopo 6 anni passati al servizio dell’Esercito, si è congedata per dedicarsi alla sua passione, ovvero la vita in campagna, immersa nella natura di Castelbianco , in Val Pennavaire, nell’entroterra di Albenga. Qui ha creato un agriturismo con laboratori didattici per bambini e portatori di handicap, per aiutare chi è in difficoltà o semplicemente far conoscere da vicino l’ambiente naturale e far praticare sport all’aria aperta ai piccoli amici che vanno a trovarla.

Malvina, nella sua attività, è sempre stata guidata dalla passione e dalla nobile ambizione di portare la Pet Therapy negli ospedali, in strutture sanitarie, in case di riposo, per integrarla nelle cure volte ad aiutare chi è in difficoltà. È infatti dimostrato scientificamente che gli animali fanno bene alla salute. In presenza di un disagio o una disabilità psichica o fisica, sono un sostegno potente e dagli effetti evidenti sul benessere del o della paziente.

“Abbiamo messo la nostra firma nella storia della sanità nazionale, aprendo una porta rimasta chiusa finora”, conclude Malvina. E adesso avanti tutta!