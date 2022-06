Sanremo, degrado ed abbandono in strada San Lorenzo, gli abitanti insorgono: "Necessario intervenire!!"

Gli abitanti di Strada San Lorenzo tornano alla carica e denunciano ancora una volta una situazione ormai diventata insostenibile.



"L'abbandono indiscriminato di alcuni abitanti delle palazzine limitrofe, stanno portando alla disperazione quella parte di cittadini disciplinati. Le continue segnalazioni ad Amaie ed alle Istituzioni hanno solo restituito semplici promesse, ma mai la soluzione drastica. Non dobbiamo vergognarci di invitare amici e parenti a casa e far apprezzare uno spettacolo di pura inciviltà. Gli odori malsani giungono fin dentro i nostri appartamenti e, con la bella stagione, siamo costretti a tenere le finestre chiuse. La sera è un meeting di ratti di tutte le taglie e colori. I rifiuti, trasportati anche dal vento, sono ormai dappertutto; sui bordi delle strade, fra le erbacce e lungo il crinale della collina, con un ormai accertato inquinamento ambientale ed un altissimo rischio sanitario. La prevenzione non è più ammissibile, è ora di passare alla repressione di chi viola le regole di civile convivenza e di basilare senso civico. Chiediamo dunque da subito che venga installata una ‘teletrappola’ e che vi siano controlli da parte delle forze dell'ordine preposte con macchine civetta e personale in borghese - specie nelle ore serali - ed infine che venga applicata una riorganizzazione del sistema di stoccaggio dei rifiuti, con contenitori maggiorati ovvero l'istituzione di un'isola ecologica videosorvegliata a monte della strada".