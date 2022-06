Lo spettacolo di Sanremo, un insieme di storie e di immaginario che va oltre il nome e la fama di questo angolo di Riviera

La vita e l'immagine di Sanremo coincidono, in misura rilevante, con la vita musicale in genere, anche se la vita della Città dei Fiori si intreccia soprattutto con le esperienze e i sentimenti di artisti e non solo di artisti, in un insieme di storie e di immaginario che va oltre il nome e la fama di questo angolo di Riviera.



Si coglie in Sanremo la necessità, spesso non compiutamente espressa, di mettere a fuoco un successo assai vasto, non sempre adeguatamente capitalizzato, ma certamente con risultati straordinari. Sanremo è la capitale della musica italiana, non solo quella leggera e profana, specialmente quella nazionalpopolare, ma si presenta anche come l'approdo di altri tipi di musica: il camminare tra il suo verde e il suo blu nell'essenza di Sanremo è il disegno di un altrove che desideriamo, ma che non sempre ci appartiene. In Sanremo si riconoscono infatti messaggi, che, una volta usciti da qui, diventano di tutti e sono capaci di esprimersi in diverse forme. Quello che manca a Sanremo, forse, è un po' più di fiducia in sé. Non tutto però è imputabile a Sanremo, a causa delle difficoltà del momento storico, che fa volgere lo sguardo altrove, ad un altrove che non ha il profumo di Sanremo. Lasciarsi alle spalle questo periodo diventa così imperativo.



E Sanremo ha i numeri per tornare, a pieno titolo, centrale nello spettacolo, nello spettacolo del mondo. Importante per Sanremo, dunque, recuperare il senso dello scorrere del tempo che la sua musa ha immortalato, coniugando l'interiorità smarrita e l'infinita distrazione. Un ritornare in sé che ci fa apprezzare Sanremo per ciò che è veramente. E Sanremo si impone di rappresentare il corpo e l'anima di sé non diversamente da un pittore che rappresenti un paesaggio, cogliendo l'unità nella molteplicità. Sanremo, insomma, non può che essere narratore e autore di sé.

Pierluigi Casalino